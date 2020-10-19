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«Теперь такие будни»: сын Валерии показал первое УЗИ беременной жены

Арсений Шульгин скоро станет отцом.

«Теперь такие будни»: сын Валерии показал первое УЗИ беременной жены
Валерия с сыном Арсением Шульгиным. Фото: instagram.com/valeriya/

В конце лета весь свет российского шоу-бизнеса гулял на свадьбе младшего сына певицы Валерии, Арсения Шульгина. 21-летний наследник женился на 20-летней Лиане Волковой, с которой встречался последний год и в середине лета сделал предложение. В кулуарах шептались, что невеста беременная, и скрыть интересное положение девушки не мог даже особый крой свадебного наряда.

Впрочем, скоро тайное стало явным. Арсений Шульгин подтвердил, что готовится стать отцом, а его девушка рассекретила размер животика. И будущие родители поспешили на УЗИ. Об этом рассказал сам сын Валерии у себя в Instagram.

«Теперь такие будни», — подписал фото в stories Арсений.

Арсений Шульгин с женой на УЗИ.
Арсений Шульгин с женой на УЗИ. Фото: instagram.com/arseniy_shulgin/

Шульгин-младший не побоялся поделиться столь сокровенным снимком с подписчиками. На фото видно, как на экране аппарата высвечивается ребенок Арсения и Лианы.

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