Пасынок Маши Распутиной заявил, что у него 27 детей от разных женщин

Пасынок певицы Маши Распутиной Роман Захаров, у которого, как выяснилось, за плечами срок в колонии, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что у него 27 детей от разных женщин. Всему виной его разгульный образ жизни. Кроме того, мужчина признался, что не пользуется презервативами.

«Марию я с детства знаю. Она мне всегда нравилась как исполнительница. Я ее как мачеху даже не рассматриваю. Она женщина моего отца. Мария мне за эти годы стала словно родной человек. Моя мама, конечно, тяжело переживала расставание с отцом, но мы все живем один раз».

Роман Захаров

Как сказал пасынок Маши Распутиной, у него всего 27 детей. «Они порой обращаются ко мне. Как могу — помогаю. Детей было бы больше, но некоторые девушки просят денег на аборт», — заявил Роман Захаров.

Напомним, что у Маши Распутиной две дочери. От первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым — Лидия. От отношений с бизнесменом Виктором Захаровым дочь Мария.