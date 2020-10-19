«Поет на уроках»: старший сын Григорьева-Апполонова регулярно нарушает дисциплину в школе

Ивану в этом году исполнится уже 17 лет.

Музыкант Андрей Григорьев-Апполонов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что его старший сын Иван живет с ним в Москве, а не с мамой, бывшей женой певца Марией Зубковой.

«Моя жена эмигрировала временно в Санкт-Петербург. Дети год жили в Питере, но сын Иван захотел обратно в Москву Я теперь отец-одиночка. Маша позвонила и сказала, что Ваня хочет в столицу. И получилось так, что я сказал: «Да ради бога».

Андрей Григорьев-Апполонов

Как отметил Григорьев-Апполонов, сын сам готовится к школе. Певец ему не помогает. «На почту мне приходят письма от учителей. Жалуются на его поведение. Сказали, что сын поет на уроках. У меня тоже по поведению был неуд. Оценки у него хорошие. Я его не ругаю. Недавно он ходил на концерт Моргенштерна. На карманные расходы даю ему деньги. Недавно перевел 1300 рублей. Он просил на кафешку. Я ему еще сказал, что дорого нынче сидеть в кафешках», — отметил певец.

Напомним, что Андрей Григорьев-Апполонов расстался с Марией Зубковой. У них двое общих детей. Кроме Ивана, еще второй сын Артемий. Ему 12 лет.