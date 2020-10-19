Льда будет много: Рудковская с Плющенко провели экскурсию по своей новой спортивной арене

Евгений Плющенко основал Академию фигурного катания в 2017 году. Олимпийский чемпион сам тренирует будущих звезд, под его началом занимается множество юных звездочек. В настоящее время спортсмен и его супруга, продюсер Яна Рудковская, расширяют площади для занятий, занимаясь строительством новой ледовой арены. И накануне провели для подписчиков Instagram экскурсию по стройке.

«Находимся мы на втором этаже нашей школы, в зоне ресторана, где спортсмены будут питаться очень вкусно, диетически, правильным питанием, все домашнее, — объясняет Плющенко. и показывает: «С видом на лед здесь будут окна, называются витражи. Родители будут сидеть и смотреть».

На втором этаже предусмотрено несколько тренировочных помещений, продолжает рассказывать Плющенко: «Там залы общей физической подготовки, тренажерные залы».

С мамой и папой проводит экскурсию и семилетний сын Саша. Мальчик помогает родителям и тоже включается в рассказ.

«Залы хореографии», — подсказывает папе Плющенко-младший.

Кстати, недавно Рудковская, приглашая в Академию Алину Загитову, писала ей, что льда будет много – она имела в виду как раз скорое завершение строительства новой арены. Открыть ее звездная пара планирует в ноябре.