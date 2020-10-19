В тренде: Дитковските по совету Хромченко примерила на прогулку ультрамодную рубашку

Агния Дитковските отметилась на прогулке с сыном Федором от Алексея Чадова. Родственники примерили городские образы с элементами спортивного стиля, создав своеобразный семейный лук с желтыми элементами в одежде.

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При этом актриса примерила рубаху, которую известный модный эксперт Эвелина Хромченко называла «вирусной», настолько она в настоящий момент популярна. Это теплая модель, чаще всего с принтом клеткой.

«Они очень хорошо вписываются в контекст повседневности», — сказала про этот ультрамодный тренд стилист в одном из выпусков «Модного приговора».

По словам ведущей Первого канала, в настоящий момент теплые рубашки покрыли практически все модное пространство нашей страны. Их скупают как в масс-маркетах, так и в магазинах первой линии.