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В тренде: Дитковските по совету Хромченко примерила на прогулку ультрамодную рубашку

Актриса поддержала моду на тепло и уют.

В тренде: Дитковските по совету Хромченко примерила на прогулку ультрамодную рубашку
Агния Дитковските. Фото: Global look press.

Агния Дитковските отметилась на прогулке с сыном Федором от Алексея Чадова. Родственники примерили городские образы с элементами спортивного стиля, создав своеобразный семейный лук с желтыми элементами в одежде.

При этом актриса примерила рубаху, которую известный модный эксперт Эвелина Хромченко называла «вирусной», настолько она в настоящий момент популярна. Это теплая модель, чаще всего с принтом клеткой.

«Они очень хорошо вписываются в контекст повседневности», — сказала про этот ультрамодный тренд стилист в одном из выпусков «Модного приговора».

По словам ведущей Первого канала, в настоящий момент теплые рубашки покрыли практически все модное пространство нашей страны. Их скупают как в масс-маркетах, так и в магазинах первой линии.

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