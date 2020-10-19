«Утки, мы едем к вам!»: Водянова провела уикенд с мужем и младшим сыном у озера

Наталья Водянова провела уикенд с мужем Антуаном Арно и младшим сыном Романом. В июне мальчику исполнилось 4 года, но ребенок уже успел полюбить книги.

Топ-модель начала свои выходные с похода в книжный магазин, где приобрела малышу сказку про смурфиков. В stories своего Instagram она показала, как ребенок трепетно открывает книгу и начинает рассматривать ее прямо по дороге, не обращая внимание на все вокруг.

«Без комментариев», — подписала она видео.

Затем к Наталье присоединился ее супруг и они все вместе отправились в парк к местному озеру, прихватив с собой кораблик на дистанционном управлении. Похоже, что эта забава понравилась не только Роману, но и его родителям. Арно и Водянова с радостью участвовали в запуске игрушки на воду и комментировали происходящее.