«Актриса!»: дочь Навки в сером платье бэби-долл и с «розеткой» на голове устроила папе сюрприз

Пожалуй, в каждой благополучной и любящей семье есть своя традиция, которую она свято соблюдает. Оказалась, она имеется и в доме Татьяны Навки и Дмитрия Пескова: каждый год на день рождения главы семейства их дочь Надя устраивает сюрприз. Так произошло и на этот раз, как это было, фигуристка показала в личном блоге.

Для исполнения задуманного девочка примерила серое платье бэби-долл, сделав на голове изящную прическу «розетка». Чтобы эффект был ощутимым, она появилась перед родителями неожиданно — выйдя из-за штор. И рассказала с огромным выражением, сопровождая театральными движениями, стихотворение о папе. Малышка обратила внимание на добрые родительские глаза, поблагодарила отца за выходной в воскресенье и упомянула актуальную проблему — коронавирус. Похоже, что сюрприз был воспринят ее родителями с восторгом!