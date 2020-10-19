«Я счастлива»: Лобода похвасталась кольцом на безымянном пальце за 1,5 млн долларов

И романтично заговорила о человеке, который есть в ее жизни.

Светлана Лобода в день своего 38-летия устроила фотосессию в ванне. Певица примерила прозрачную сорочку, взяла в руки бокал шампанского, разбросала в пене лепестки роз и не забыла про сам букет.

Огромную композицию от таинственного поклонника она поставила рядом. Перед объективом она прижималась к нему щекой и как бы ненавязчиво на каждом кадре демонстрировала колечко на безымянном пальце с внушительным бриллиантом.

«Я счастлива как никогда. У меня есть ты…» — написала она под фото.

Эти снимки многие поклонники звезды восприняли весьма однозначно: дескать, у Светланы появился повод похвастаться заветным колечком и предстоящей свадьбой.

«Кольцо, я так понимаю, помолвочное», «А у кого-то свадьба скоро!», «Скоро свадьба?», «Ага, предложение Свете Тилль сделал», — отметились пользователи Сети.

Лобода решила проигнорировать эти сообщения и оставила их без комментариев. Отметим, слухи о том, что ее младшая дочь Тильда родилась от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна звезда также по-прежнему предпочитает не обсуждать. Она никак не подтвердила эти домыслы, но и не опровергла их официально тоже.

Ну а что касается колечка на ее руке, то эксперт «КП», дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова, заметила, что его бриллиант в 10 карат имеет дорогую огранку Emerald и относится к категории коллекционных камней. Стоить такое украшение может около 1,5 млн долларов.