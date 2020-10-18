«Жизнь других» в Люксембурге: почему школьники в 18 лет идут в первый класс
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Развернется и уйдет»: экстрасенс об участии Тимати в «Холостяке»
Видео

«Настоящий ангел»: Брухунова и Петросян крестили сына

Пятая жена Петросяна рассказала, как прошло мероприятие.

«Настоящий ангел»: Брухунова и Петросян крестили сына
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом. Фото: instagram.com/bruhunova/

31-летняя Татьяна Брухунова в этом году подарила 75-летнему Евгению Петросяну сына. Малыша назвали в честь дедушки — Ваганом. Супруга сатирика часто радует поклонников снимками мальчика и честно делится личными событиями.

Однако, крещение малыша пара не афишировала. О том, что священное таинство уже было проведено, жена юмориста между делом упомянула в посте о вещах, которые она выбирает Вагану. Супругу Петросяна часто расспрашивают, где она покупает одежду для крошечного модника Вагаши. Брухунова вспомнила, как впервые подбирала вещи для малыша:

«Первые покупки я совершила за два-три месяца до рождения Вагана. Это были конверт, кокон и плед. Как потом оказалось, три совершенно необходимые в жизни младенца вещи. На выписке даже доктор попросила у меня название магазина откуда «этот невероятный кокон». Тогда-то я и поняла, что купила то, что нужно.

В детских вещах я адепт чистых линий, простого кроя, благородных тонов и 100% натурального состава. Сейчас гардероб Вагаши большей частью состоит из этих вещей», — вспомнила молодая мать.

Затем Брухунова неожиданно рассказала о том, во что был одет Ваганчик во время Крещения:

«Ах, если бы вы только могли увидеть в каком ажурном комбинезоне сын был в день своего крещения (до Священного обряда). Настоящий ангел, покоривший всех вокруг», — поделилась эмоциями Татьяна.

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова с сыном. Фото: instagram.com/bruhunova/

Тэги

InstagramБрухунова новостидети звездЗвездные детизвездные семьикрещениемода и стильНовости google