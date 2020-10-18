«Настоящий ангел»: Брухунова и Петросян крестили сына

31-летняя Татьяна Брухунова в этом году подарила 75-летнему Евгению Петросяну сына. Малыша назвали в честь дедушки — Ваганом. Супруга сатирика часто радует поклонников снимками мальчика и честно делится личными событиями.

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Однако, крещение малыша пара не афишировала. О том, что священное таинство уже было проведено, жена юмориста между делом упомянула в посте о вещах, которые она выбирает Вагану. Супругу Петросяна часто расспрашивают, где она покупает одежду для крошечного модника Вагаши. Брухунова вспомнила, как впервые подбирала вещи для малыша:

«Первые покупки я совершила за два-три месяца до рождения Вагана. Это были конверт, кокон и плед. Как потом оказалось, три совершенно необходимые в жизни младенца вещи. На выписке даже доктор попросила у меня название магазина откуда «этот невероятный кокон». Тогда-то я и поняла, что купила то, что нужно. В детских вещах я адепт чистых линий, простого кроя, благородных тонов и 100% натурального состава. Сейчас гардероб Вагаши большей частью состоит из этих вещей», — вспомнила молодая мать.

Затем Брухунова неожиданно рассказала о том, во что был одет Ваганчик во время Крещения: