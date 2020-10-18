«В моем детстве все было по-другому»: Бородина рассказала, чем дочь не похожа на нее

37-летняя Ксения Бородина поделилась фото дочери Теоны в своем микроблоге. На снимке 4-летняя девочка стоит в полосатом купальнике возле южных растений. Мама собрала волосы малышки в затейливые косички. Дочь Бородиной улыбается в камеру, уверенно позируя на деревянной дорожке.

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Под публикацией телеведущая рассказала, какой факт из жизни девочки приводит в шок окружающих. Оказалось, что всех удивляет возраст малышки: Теона выглядит гораздо старше своих 4 лет. Более того, дочь Бородиной растет не по дням, а по часам: девочка уже носит одежду на рост 6-летних детей и обувь 29 размера.

«Дальше больше», — смеется телезвезда.

То, что Теона не выглядит на свой возраст, напомнило Бородиной, как она и сама сталкивалась с похожей ситуацией. Однако, в случае Ксении, все было наоборот: 17-летнюю девушки принимали за 13-летнего подростка.

«В моем детстве все было по-другому. А мне так хотелось казаться старше! Сейчас я, конечно, в корне мнение поменяла…», — вспоминает ведущая реалити-шоу «Дом-2».



Напомним, что сейчас телеведущая вместе со своей семьей находится на отдыхе в Турции. На юг Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров взяли обеих дочек знаменитости и ее пасынка.