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Алекса неожиданно отменила свадьбу с тренером Полины Гагариной

Звезда «Фабрики Звезд» передумала выходить замуж...

Алекса неожиданно отменила свадьбу с тренером Полины Гагариной
Певица Алекса. Фото: instagram.com/aleksa___official/

32-летняя выпускница четвертого сезона «Фабрики Звезд» Алекса всего две недели назад похвасталась подписчикам, что собирается выйти замуж за своего молодого человека — фитнес-тренера Полины Гагариной Вячеслава Дайчева. Однако сейчас девушка удалила из своего микроблога все посты, связанные с возлюбленным, и даже рассказала подругам, что свадьбы не будет.

Сейчас Алекса публикует в Instagram свои селфи, цветочные композиции и снимки интерьеров. Также певица похвасталась фото нового кольца, надев его на безымянный палец левой руки. Девушка скрыла комментарии, чтобы не отвечать на многочисленные вопросы фанатов касательно ее личной жизни.

К слову, сам жених певицы не стал удалять совместные фото из Instagram. Поссорились ли влюбленные или просто подогревают интерес аудитории пока остается только гадать.

Ранее Алекса состояла в отношениях с рэпером Тимати, телеведущим Леонидом Закошанским и певцом Андреем Поповым. Последние несколько лет девушка встречалась с бизнесменом по имени Артур. Роман так же шел к свадьбе, однако это весной певица объявила о расставании с возлюбленным. Затем знаменитость сошлась вместе с Вячеславом Дайчевым, бросившем ради нее беременную супругу.

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