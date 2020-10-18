«Утренние крошки»: Дарья Мороз поделилась семейным фото

Экс-супруга Константина Богомолова показала поклонникам, кто у нее в гостях.

37-летняя актриса Дарья Мороз проводит время в кругу семьи. Знаменитость поделилась в Instagram трогательным фото: на снимке 10-летняя дочь Дарьи Мороз Аня Богомолова обнимает младшую сестренку своей мамы 5-летнего Варю — совместного ребенка режиссера Юрия Мороза и актрисы Виктории Исаковой.

«Мои любимые утренние крошки», — нежно подписала публикацию артистка.

Перед объективом камеры тетя и племянница позируют в смешных детских пижамках белого цвета с яркими цветочками. Волосы Ани Богомоловой распущены. Девочка прижимает Варю к себе рукой, в которой держит игрушечного динозавра. Волосы второй малышки заплетены в косу. Варя крепко обнимает родственницу двумя руками и весело смотрит в камеру.

Поклонников тронул семейный снимок: фото дочки и внучки Юрия Мороза мгновенно набрало огромное количество лайков и восторженных комментариев:

«Прекраснейший дуэт!», «Замечательные девочки», «Какие птички», «Очень похожи на своих пап», «Красивые девочки-кнопочки».

Многие отметили, что дочь Дарьи растет похожей на свою бабушку — Марину Левтову.

Также свой восторг выразили и звездные друзья артистки, в том числе Юлия Снигирь и Стася Милославская.