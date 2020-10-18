Рита Дакота купила две квартиры с видом на «Москву-Сити»

30-летняя певица Рита Дакота поделилась с подписчиками радостной новостью в своем микроблоге: артистка приобрела две квартиры-студии с видом на «Москву-Сити». Под радостной публикацией знаменитость объяснила, с какой целью была куплена недвижимость, и почему это так важно для Дакоты.

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Оказалось, что к этой серьезной покупке певица готовилась на протяжении двух лет. Толчком для такого решения стало моральное состояние артистки после развода с Владом Соколовским. Все прежние страхи усилились вновь, и больше всего Дакота боялась не просто остаться без средств к существованию, но и потерять возможность обеспечивать маленькую дочь.

«Мне снились страшные сны о том, что я скатилась туда, откуда начинала, и снова живу в съемной комнате за МКАДом с 300 рублей в кармане, только в люльке плачет ребенок. Я просыпалась в холодном поту...», — откровенничает экс-супруга солиста группы «БиС».

Знаменитость решила, что лучшим вложением в свое стабильное будущее будет покупка недвижимости для сдачи ее в аренду.

«Знаю, девочки обычно мечтают о других вещах, но я мечтала только об этом — купить еще одну квартиру, чтобы раз и навсегда выдохнуть. Так и случилось. Сегодня я стою посреди стройки и реву от счастья», — признается Дакота.

Также певица выразила благодарность своим поклонникам за подержку ее творчества и сбывшуюся мечту.