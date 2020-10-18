«Все хотят потанцевать»: Рудковская показала зажигательные танцы сына от Плющенко

Яна Рудковская показала очередной талант сына Саши. Их с Евгением Плющенко первенец преуспевает везде – и на льду чемпионом становится, и на земле участвует в зажигательных танцах. В своем Instagram продюсер опубликовала забавный видеоролик. На кадрах Саша танцует со своей подругой Виолой Антоновой под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

«Все хотят потанцевать с …», — подписала видео Рудковская.

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Недавно в семье продюсера и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию появился еще один ребенок. Сына назвали Арсений, а выносила его суррогатная мать. Рудковская уже показывала его детскую комнату и прогулочную коляску за полмиллиона рублей.