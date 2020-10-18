Лобода в прозрачном бикини позировала в ванне с лепестками роз

Светлана Лобода отметила свое 38-летие. По этому случаю певица устроила вечеринку в Дубае. А с подписчиками в Instagram поделилась провокационной фотосессией. Певица погрузилась в ванну с пеной и лепестками розовых роз. На ней был прозрачный бикини и множество различных колье и бус.
«Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть все о чем я мечтала… и даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты…», — написала Лобода.
На днях Светлана впервые показала лицо своей младшей дочери Тильды. Кто является отцом двухлетней девочки, до сих пор не известно. Также у Лободы есть старшая дочь, 9-летняя Евангелина.