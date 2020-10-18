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Лобода в прозрачном бикини позировала в ванне с лепестками роз

18 октября певице исполнилось 38 лет.

Лобода в прозрачном бикини позировала в ванне с лепестками роз
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода отметила свое 38-летие. По этому случаю певица устроила вечеринку в Дубае. А с подписчиками в Instagram поделилась провокационной фотосессией. Певица погрузилась в ванну с пеной и лепестками розовых роз. На ней был прозрачный бикини и множество различных колье и бус.

«Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть все о чем я мечтала… и даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты…», — написала Лобода.

На днях Светлана впервые показала лицо своей младшей дочери Тильды. Кто является отцом двухлетней девочки, до сих пор не известно.  Также у Лободы есть старшая дочь, 9-летняя  Евангелина.

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