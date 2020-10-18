«Очень креативно!»: Безруков показал, как его поздравили с днем рождения сотрудники театра

18 октября российский актер Сергей Безруков отметил свой 47-й день рождения.

В своем микроблоге артист похвастался, как его поздравили сотрудники театра: в преддверии премьеры спектакля «Дядя Ваня» Безрукову вручили торт в виде реквизита постановки — ящика с рассадой. Десерт украшен табличкой с надписью «Театр жив!».

«Очень креативно!», — подметил артист.

Многие поклонники актера отметили, что торт выглядит очень натурально: зеленые листики, рыхлую землю и доски деревянного ящика не сразу можно принять за сладкое угощение.

«Выглядит как настоящий! Я пока не прочитала описание, даже хотела ругаться, мол, кто это ставит ящик с рассадой на белый стол», — шутят фанаты.

В комментариях к праздничному посту отметились многие звездные друзья артиста, в том числе Илья Авербух и Марина Зудина.

Не забыли поздравить именинника и преданные поклонники:

«С днем рождения! Радуйте нас вашим творчеством! Успехов», «Оставайтесь таким же молодым, жизнерадостным, светлым!», «С днем рождения, Сергей! Вы прекрасные человек, талантливый актер. Желаю вам простых, жизненных радостей и пусть каждый день будет наполнен смыслом!», — написали свои пожелания фанаты.

Также Безруков радостно сообщил, что в день рождения у него выпал выходной, и поблагодарил всех за поздравления.