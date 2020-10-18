Умершего от коронавируса мужа Софии Стужук похоронили в закрытом гробу

Супруг известного блогера Софии Стужук 16-го октября умер после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом девушка рассказала в своем микроблоге.

Похороны мужчины прошли на следующий день, 17-го октября. На церемонии прощания были только самые близкие друзья и родственники . Дмитрия проводили в последний путь в закрытом гробу. Прикоснуться к телу не разрешили никому из присутствующих из-за риска заражения коронавирусом.

По словам тещи умершего, его мать с огромным трудом переносит утрату: на похоронах женщина непрерывно плакала и с трудом стояла на ногах.

Сама вдова Стужука блогер София продолжает публиковать архивные фото и видео их семьи. На момент смерти Дмитрия, они с женой уже не были вместе, однако Софии больно несмотря на этот факт. Девушка опубликовала трогательный пост, в котором попрощалась с отцом своих детей:

«Благодарю тебе за все, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток».

Дмитрий Стужук почуствовал сильное недомогание во время отпуска в Турции. Вернувшись домой, мужчина сдал тест на COVID-19. Результат анализа оказался положительным. Стужук не последовал рекомендации врачей лечь в больницу, и решил лечиться дома.

Вскоре мужчину экстренно госпитализировали — Дмитрий пережил клиническую смерть и впал в кому: как говорит София, супруг страдал от проблем с сердцем, поэтому его организм не справился с вирусом.