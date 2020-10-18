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Театру «Золотое кольцо» грозит штраф в 300 тысяч рублей из-за концерта «На-На»

Во время концерта группы «На-На» был нарушен масочно-перчаточный режим.

Театру «Золотое кольцо» грозит штраф в 300 тысяч рублей из-за концерта «На-На»
Группа «На-На». Фото: Фролов Михаил/ КП

17 октября в московском театре «Золотое кольцо» прошел концерт группы «На-На». Проверка выявила нарушение масочно-перчаточного режима. По сообщению главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Владимира Комарова, администрация театра допускала посетителей в помещение без средств индивидуальной защиты.

«В ходе мониторинга выявлены нарушения указанного режима, в театр допускались граждане без перчаток, в фойе некоторые граждане находились без масок. После указания на недопустимость подобных нарушений администрацией театра были приняты меры по устранению данных нарушений — гражданам стали выдавать перчатки и требовать не снимать маски», — объяснил Комаров.

По словам инспектора, руководство театра будет привлечено к административной ответсвенности. За данное нарушение театру грозит штраф в размере 100-300 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

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