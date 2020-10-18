«Я перестаралась с конспирацией»: звезда сериала «СашаТаня» ждет первенца

Актриса в шоке, что в ее беременность не верят.

31-летняя звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина готовится впервые стать мамой. Об этом актриса объявила в своем микроблоге, опубликовав танцевальное видео, на котором девушка демонстрирует округлившийся животик.

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Некоторые поклонники не поверили артистке:

«Не верится», «Кажется, это новая роль», «Это не шутка?!», — недоверчиво пишут в комментариях.



Ланина поспешила доказать, что ее беременность — не хайп или пиар ход. Вслед за видео, девушка опубликовала фото, на котором нежно гладит животик.

«Поначалу я и сама не верила, как осознала — начала радоваться и до сих пор продолжаю скакать, как вы могли уже заметить», — признается актриса.



Также знаменитость начала гадать, что послужило причиной тотального недоверия со стороны подписчиков:

«Я слишком перестаралась с конспирацией. Или меня воспринимают исключительно как машину по производству контента для русского ТВ, а не как женщину и маму»,- шутит Ланина.

Алина Ланина прославилась благодаря роли жены олигарха Сильвестра Сергеева в ситкоме «СашаТаня». На экране артистка уже неоднократно стала мамой, однако в жизни не спешила заводить наследников. Возможно, именно это стало причиной, по которой фанаты не сразу поняли, что на этот раз беременность настоящая. В комментариях поклонники актрисы принялись искренне поздравлять девушку, а также начали гадать, кто и когда родится у Ланиной.