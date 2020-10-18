«Как будто я только что закончила институт»: звезда сериала «Саша+Маша» не может найти работу

49-летняя звезда ситкома «Саша+Маша» Елена Бирюкова в интервью YouTube-шоу «Звездач» рассказала о ныненем безденежье: популярный сериал нулевых «Саша+Маша» не принес артистке ничего, кроме того, что ее стали узнавать на улице.

Актриса поделилась, с какими трудностями ей пришлось столкнуться во время пандемии. Знаменитость уверена: актер — самая незащищенная профессия в России. Карантин лишил артистов последней возможности заработка, так как театры были закрыты, а все массовые мероприятия отменились.

Кинематограф также не приносит Бирюковой денег — актриса сталкивается с постоянными отказами на кастингах:

«Каждый день, каждый год я прохожу эти экзамены, как будто я только что закончила институт. Мне все время надо на пробы, где тебя не утверждают, тебе надо заработать денег и ты все время об этом думаешь».

Время, когда артистка исполняла главную роль в популярном сериале, знаменитость также вспоминает негативно: Елене Бирюковой и ее партнеру по сериалу Георгию Дронову приходилось проводить на съемках по 12 часов. Экранные Саша и Маша зачеркивали на листке серии, которые уже отсняли, и каждый раз радовались, что их оставалось все меньше и меньше. Артистка в то время почти не видела семью, которую и пыталась прокормить, работая только ради денег:

«Это завод. Кровавая, тяжелая работа», — вспоминает то время Бирюкова.

По словам Елены, сериал несколько раз переснимали зарубежом, однако актеры работали за гораздо большие гонорары и стали востребованными. Российская артистка считает несправедливым то, что ей до сих пор приходится унижаться на кино-пробах и выживать на копеечную зарплату.