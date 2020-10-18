Королева Великобритании решила помиловать преступника

Елизавета II приняла решение о помиловании осужденного за убийство мужчину, который остановил террориста в Лондоне.

Стивен Гэллэнт, отбывающий наказание за убийство пожарного, был помилован королевой Великобритании. В ноябре прошлого года мужчина предотвратил терракт на лондонском мосту.

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Осужденный оказался вне стен тюрьмы, так как принимал участие в мероприятии для заключенных. Вместе с другими прохожими, 42-летний Гэллэнт остановил террориста, на теле которого было взрывное устройство. К тому моменту преступником уже были убиты два человека. Трое оказались в реанимации. В последствии оказалось, что взрывчатка была муляжом.

Смелые действия Гэллэнта вызвали уважение королевы: Елизавета II приняла решение о помиловании заключенного. Решение монарха поддержали и родственники убитого Гэллэнтом пожарного. Сын покойного сделал вывод, что люди могут меняться в лучшую сторону.

По сообщению газеты Daily Mirror, Стивен Галлант освободится из тюрьмы на на десять лет раньше. В 2005 году мужчина был приговорен к 17 годам тюремного заключения за предумышленное убийство.