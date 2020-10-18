«Оказывается не тем»: Виктория Дайнеко рассказала о разрыве контракта с Игорем Матвиенко

Певица Виктория Дайнеко в последнее время не часто появлялась на сцене с музыкальными новинками. Девушка призналась, что в этом была вина ее бывшего продюсера Игоря Матвиенко

Знаменитость кардинального решила поменять свою жизнь. И начала она с освобождения от балласта. По словам Виктории, чтобы приобрести что-то новое, вначале нужно избавиться от старого. Так, экс-участница проекта «Фабрика звезд» развелась с мужем, а потом расторгла контракт с продюсерским центром Игоря Матвиенко.

Впрочем, артистка не стала устраивать публичных скандалов композитору. Как и в личной жизни, так и в профессиональной карьере, Дайнеко привыкла придерживаться правила «уходить по-английски».

«Думаю, на пути к какому-то человеку, с которым ты хочешь провести свою жизнь, все равно встречаешь кого-то, кто в моменте оказывается не тем. Во время карантина я поняла, что так, наверное, лучше: когда слишком много стресса вокруг и добавляется еще один в виде мужчины, то зачем это нужно?», — рассказала певица в интервью «Peopletalk»

Напомним, что недавно Дайнеко вернулась из США в Москву. Из-за карантина Виктория не могла попасть домой около 4,5 месяцев.