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«Иногда стоит потерять титул»: Регина Тодоренко стала «Героем Пятилетия»

30-летняя телеведущая поблагодарила свою команду за полученную награду.

«Иногда стоит потерять титул»: Регина Тодоренко стала «Героем Пятилетия»
Регина Тодоренко получила новый титул. Фото: Instagram.com/reginatodorenko

Жена поп-исполнителя Влада Топалова еще недавно потеряла титул «Женщина года», но уже смогла реабилитироваться. На днях Регина Тодоренко выиграла премию «ОК!». Об этом девушка написала на своей странице в сети.

«Иногда стоит потерять титул «Женщина года», чтоб стать Героем Пятилетия! А ведь правда, одно без другого невозможно. Если бы не было такого резонанса, не удалось привлечь столько внимания к важной теме, я бы не держала сейчас в руках эту заветную статуэтку», — заявила Тодоренко.

Знаменитость поблагодарила свою команду, в том числе продюсеров программы «Орел и решка» и «Пятница с Региной Тодоренко». Девушка призналась, если бы не поддержка колег и друзей, она бы не получила премию «Герой Пятилетия».

Регина Тодоренко появилась на вручении премии в облегающем белом платье с прозрачными ставками и серьгами-кольцами. При этом Регина отдала предпочтение естественному макияжу. Она нанесла нюдовый оттенок помады и слегка подчеркнула глаза.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко на премии «ОК!». Фото: Instagram.com/reginatodorenko

Поклонники Тодоренко поздравили телеведущую:

«Поздравляю! Только вперед!», «Регина, вы силище. Умница!!!», «Когда что-то теряешь, находишь больше».

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