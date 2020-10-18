«Иногда стоит потерять титул»: Регина Тодоренко стала «Героем Пятилетия»

Жена поп-исполнителя Влада Топалова еще недавно потеряла титул «Женщина года», но уже смогла реабилитироваться. На днях Регина Тодоренко выиграла премию «ОК!». Об этом девушка написала на своей странице в сети.

«Иногда стоит потерять титул «Женщина года», чтоб стать Героем Пятилетия! А ведь правда, одно без другого невозможно. Если бы не было такого резонанса, не удалось привлечь столько внимания к важной теме, я бы не держала сейчас в руках эту заветную статуэтку», — заявила Тодоренко.

Знаменитость поблагодарила свою команду, в том числе продюсеров программы «Орел и решка» и «Пятница с Региной Тодоренко». Девушка призналась, если бы не поддержка колег и друзей, она бы не получила премию «Герой Пятилетия».

Регина Тодоренко появилась на вручении премии в облегающем белом платье с прозрачными ставками и серьгами-кольцами. При этом Регина отдала предпочтение естественному макияжу. Она нанесла нюдовый оттенок помады и слегка подчеркнула глаза.

Поклонники Тодоренко поздравили телеведущую: