Романтичная натура: Климова в летящем платье в горох запечатлелась на берегу моря

42-летняя звезда сериалов «Бедная Настя» и «По законам военного времени» Екатерина Климова не перестает радовать своих почитателей новыми образами.

В спектакле «Мастер и Маргарита» она предстает роковой женщиной-вамп, в боевой драме – сильной дамой в кожаном плаще и кирзовых сапогах, в жизни же звезда часто появляется в романтичных девичьих нарядах.

В ее арсенале – множество платьев, юбок и каблуков, которые она с удовольствием носит. Каждая ее фотография в Сети, пожалуй, воспринимается почитателями «на ура». Вот и на этот раз обнародованный в ее фан-аккаунте снимок был принят с восторгом. В кадре Екатерина предстала на фоне моря в романтичном летящем платье в горох с рюшами. Голову Климова украсила светло-розовой шляпкой с полями.