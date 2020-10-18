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«Восторг»: Долина в декольтированном платье и меховом манто предстала на премьере мюзикла

Певица очень благосклонно отнеслась к постановке «Шахматы».

«Восторг»: Долина в декольтированном платье и меховом манто предстала на премьере мюзикла
Лариса Долина. Фото Global look press.

Российские звезды и публичные личности смогли накануне посетить премьеру мюзикла «Шахматы». В их числе оказалась и Лариса Долина.

Певица выбрала для выхода в свет силуэтное черное платье с глубоким декольте. Поверх него артистка накинула меховое манто, а руки облачила в перчатки. В макияже звезда сделала акцент на губы, а волосы вытянула по длине.

Дочь Долиной Лина Миончинская поделилась в личном блоге фотографией мамы со светского мероприятия. На снимке певица позировала с Алексеем Франдетти, театральным режиссером.

 «Мюзикл, написанный легендарными АВВА стартовал вчера, «break a leg» всем причастным. Ну а короткая рецензия от ЛА сразу после: «ВОСТОРГ! Красиво профессионально и талантливо, а как поет хор!!! Не оставляет места для раздумий», — написала она Instagram.

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