«Восторг»: Долина в декольтированном платье и меховом манто предстала на премьере мюзикла

Российские звезды и публичные личности смогли накануне посетить премьеру мюзикла «Шахматы». В их числе оказалась и Лариса Долина.
Певица выбрала для выхода в свет силуэтное черное платье с глубоким декольте. Поверх него артистка накинула меховое манто, а руки облачила в перчатки. В макияже звезда сделала акцент на губы, а волосы вытянула по длине.
Дочь Долиной Лина Миончинская поделилась в личном блоге фотографией мамы со светского мероприятия. На снимке певица позировала с Алексеем Франдетти, театральным режиссером.
«Мюзикл, написанный легендарными АВВА стартовал вчера, «break a leg» всем причастным. Ну а короткая рецензия от ЛА сразу после: «ВОСТОРГ! Красиво профессионально и талантливо, а как поет хор!!! Не оставляет места для раздумий», — написала она Instagram.