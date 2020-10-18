«Восторг»: Долина в декольтированном платье и меховом манто предстала на премьере мюзикла

Российские звезды и публичные личности смогли накануне посетить премьеру мюзикла «Шахматы». В их числе оказалась и Лариса Долина.

Певица выбрала для выхода в свет силуэтное черное платье с глубоким декольте. Поверх него артистка накинула меховое манто, а руки облачила в перчатки. В макияже звезда сделала акцент на губы, а волосы вытянула по длине.

Дочь Долиной Лина Миончинская поделилась в личном блоге фотографией мамы со светского мероприятия. На снимке певица позировала с Алексеем Франдетти, театральным режиссером.