Беременная Подольская, облаченная в шелковый халат с кружевом, показала выросший животик

Наталья Подольская сейчас пребывает едва ли не в самом приятном для женщины состоянии – она ожидает рождения второго малыша. Не секрет, что ребенок для нее и Владимира Преснякова, ее мужа, очень долгожданный. Впрочем, как и первый Артемий.

Мальчик появился на свет после 10 лет отношений и 5 лет законного брака. Артисты не скрывали, что первенец у них был практически вымоленным. Поэтому известие о второй беременности они восприняли практически, как чудо. Оба родителя не могут нарадоваться этому предстоящему счастью, что чувствуется практически в каждом посте звезд в их личных блогах.

На своем последнем фото в Instagram Наталья предстает в своей гардеробной в синем шелковом халате с белым кружевом на рукавах, нежно обняв значительно увеличившийся животик.

«Ну ведь доброе», — подписала она фото.

Снимок тепло отозвалась в душах ее почитателей, которые завалили блог шатенки комментариями. Некоторые фолловеры сделали свои прогнозы относительно пола будущего ребенка.