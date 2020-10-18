Барановская устроила фотосессию с младшим сыном от Аршавина

Арсению в этом году исполнилось 8 лет.

Юлия Барановская воспитывает троих детей от экс-футболиста Андрея Аршавина. Младшему – Арсению в этом году исполнилось восемь лет. С ним телеведущая решила устроить фотосессию в осеннем саду. Результатом поделилась в своем Instagram.

Для съемки Барановская выбрала разные образы. На ней было светло-голубое пальто и джинсы. Другой наряд телеведущая совместила с темно-зеленым укороченным пальто, а третий – с бежевым.

«Какие у вас чудесные дети», — писали пользователи Сети.

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Несколько дней назад Юлия делилась кадрами с фотосессии со старшим сыном Аршавина – Артемом, которому уже 14 лет. Съемки прошли в студии, а телеведущая предстала на них в деловом брючном костюме и на высоких шпильках. Также у Барановской есть дочь Яна. Ей 12 лет.