«Очень простой»: Сергею Доренко установили необычный памятник

Из-за ограничительных мер карантина люди откладывали важные дела на более благоприятное время. То же случилось и семьей мастера репортажа — Сергея Доренко. Известный журналист ушел из жизни девятого мая прошлого года.

И в этом же месяце 2020 года родные Доренко хотели установить памятник в честь годовщины со дня смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва». Однако получилось это сделать только недавно.

«Памятник очень простой — какие-то излишества мужу точно не понравились бы. Плита, глыба без обработки, фотография в стекле. На камне нефритовый амулет-подвеска Сергея и его имя и фамилия, на плите — надпись на испанском «Ты везде»», — рассказала «СтарХиту» вдова Доренко.

Также вдова Доренко упомянула, что не может отпустить мужа, несмотря на то, что развеяла прах мужа. По желанию покойного, Юлия с дочерьми сделали это на горе Митридат в Керчи.