Похудевшая Валерия в черном купальнике-бандо и очках-маске впечатлила стилиста Пугачевой

Валерия сообщила своим поклонникам, что снялась в новом клипе. Вполне возможно, что его сюжет разворачивается в теплых странах.

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В личном блоге артистка обнародовала фото в черном купальнике-бандо и очках-маске на фоне бассейна с голубой водой и пальмами.

«Легкий загар мне не помешает для съемок нового клипа», — подписала она кадр

Снимок звезда обозначила хештегами: #премьера #релиз #новыйтрек. Кадр произвел фурор среди ее поклонников. Почитатели знаменитой блондинки наперебой стали писать восторженные комментарии в ее адрес.

«Можно позавидовать такой фигуре», «Валерия, какая вы жизнерадостная и солнечная, вы всегда великолепны, ваше состояние передается нам!», «Какая шикарная фигура, очень хорошо выглядите», «Вы в потрясающей форме! Вы трудяжка! Такая красавица», «Фотки с такой фигурой очень мотивируют. Пойду тренить. Валерия вы как всегда в форме и на позитиве», «Вы красоточка, огонь», «Красивая, шикарная, спасибо Иосифу за безграничную любовь к Вам!»», «Мы от фигуры обалдели!», «Вы идеальны!» — можно увидеть в комментариях.

Среди тех, кто поставил свой «лайк» Валерии оказался и стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев. Также многие фолловеры заметили, что жена Иосифа Пригожина заметно похудела. Однако это понравилось далеко не всем.