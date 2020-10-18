Похудевшая Валерия в черном купальнике-бандо и очках-маске впечатлила стилиста Пугачевой

Валерия сообщила своим поклонникам, что снялась в новом клипе. Вполне возможно, что его сюжет разворачивается в теплых странах.
В личном блоге артистка обнародовала фото в черном купальнике-бандо и очках-маске на фоне бассейна с голубой водой и пальмами.
«Легкий загар мне не помешает для съемок нового клипа», — подписала она кадр
Снимок звезда обозначила хештегами: #премьера #релиз #новыйтрек. Кадр произвел фурор среди ее поклонников. Почитатели знаменитой блондинки наперебой стали писать восторженные комментарии в ее адрес.
«Можно позавидовать такой фигуре», «Валерия, какая вы жизнерадостная и солнечная, вы всегда великолепны, ваше состояние передается нам!», «Какая шикарная фигура, очень хорошо выглядите», «Вы в потрясающей форме! Вы трудяжка! Такая красавица», «Фотки с такой фигурой очень мотивируют. Пойду тренить. Валерия вы как всегда в форме и на позитиве», «Вы красоточка, огонь», «Красивая, шикарная, спасибо Иосифу за безграничную любовь к Вам!»», «Мы от фигуры обалдели!», «Вы идеальны!» — можно увидеть в комментариях.
Среди тех, кто поставил свой «лайк» Валерии оказался и стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев. Также многие фолловеры заметили, что жена Иосифа Пригожина заметно похудела. Однако это понравилось далеко не всем.
«Боже, какая тростиночка стала!», «Валерия совсем худенькая стала, но вам идет», «Анорексия», «Нет, но на грани!» — заметили пользователи Сети.