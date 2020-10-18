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«Нормальная женщина не спрашивает о свадьбе»: Дунаевский не торопится жениться восьмой раз

Как отметил композитор, ему сейчас хорошо рядом с музыковедом Аллой Новоселовой, которая младше на 35 лет.

«Нормальная женщина не спрашивает о свадьбе»: Дунаевский не торопится жениться восьмой раз
Максим Дунаевский. Фото: Globallookpress.com

Композитор Максим Дунаевский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что не торопится жениться в восьмой раз. Сейчас у него любовь с музыковедом Аллой Новоселовой, которая младше на 35 лет.

Максим Дунаевский и Алла Новоселова
Максим Дунаевский и Алла Новоселова. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Ну, кто сейчас делает предложения? Я понимаю, что очень модно встать на колено, подарить кольцо. Я думаю, что это все детали, тонкости и главное, что ненужные вещи для жизни. То есть ненужные официозы. Как можно глядеть в будущее? Если бы люди могли знать, что с ними будет, то стали бы самыми богатыми. Все происходит само собой».

Максим Дунаевский

Как сказал Дунаевский, он не смущен, что они с Новоселовой пока не расписаны. «Надо смущаться, когда нет нормальных взаимоотношений. Нормальная женщина не спрашивает о свадьбе. Если говорить о рождении детей, то я трезвый человек. Детей надо поставить на ноги. Уже не успею», — заметил 75-летний композитор.

Напомним, что Максим Дунаевский был женат уже семь раз. Последняя супруга Марина Рождественская ранее говорила, что он просто бросил ее.

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