«Чуть ли не мои трусы на голове»: Зверев вспомнил, как в его нарядах фотографировалась горничная

Известный российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, как горничная, которую он нанял прибираться в его доме, в какой-то момент начала фотографироваться в его нарядах.

«Прихожу как-то я домой, а у меня в кармане полароиды. Достаю их. А она в моем халате на фоне моих картин, и в моей кровати, и в моих пижамах и рубашках. И чуть ли не мои трусы на голове». Сергей Зверев

Как отметил актер и музыкант, у него сразу же состоялся с дамой серьезный разговор. «Я ей говорю: «Что еще снимала?» Она отвечает, что у нее целый альбом. Я ей: «Как ты себе представляешь наше дальнейшее сотрудничество? Я тебя допустил, а ты сразу трусы на голову». Она от моих знакомых пришла. Хорошо прибирались. По мелочам пропадало раньше что-то. Потом она в отпуск ушла и уже не вернулась», — сказал «король гламура».

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Напомним, что Сергей Зверев был женат четыре раза. У него даже был в свое время непродолжительный роман с певицей Натальей Ветлицкой.