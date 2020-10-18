«От меня и от Павла ей поздравления»: Марина Зудина назвала любимую актрису своего сына

Павлу Табакову, который пока не женат, 25 лет.

Актриса Марина Зудина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ назвала любимую актрису своего 25-летнего сына Павла Табакова. Ей оказалась коллега Ольга Сутулова, которая недавно родила ребенка мужу Евгению Стычкину.

«О боже, я поздравляю его и Ольгу, потому что она — актриса нашего сериала. И она любимая актриса моего сына Павла Табакова. От меня и от Павла поздравления. Потому что — это просто счастье. Через рождение детей женщина во многом реализуется». Марина Зудина

Поздравил коллегу с рождением ребенка телеведущий и актер Игорь Верник. «Когда появляется сын – то это продолжение тебя. Это вселенское счастье. Но не думаешь об этом, конечно, в этот момент. Очень желанный ребенок. У меня тоже есть сын – это большое счастье. Очень рад за Женьку и Олю Сутулову», — заметил Игорь Верник.

Отметим, что для Евгения Стычкина это уже пятый ребенок. А вот Ольга Сутулова, которой в этом году исполнилось сорок лет, впервые стала мамой.