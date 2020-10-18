«Игнорирую»: Юлия Меньшова рассказала о взаимоотношениях с поклонниками

Дочь актера Владимира Меньшова призналась, что ее обвинили в высокомерном отношении к фанатам. Артистка постаралась объяснить свое поведение в одном из последних постов личного аккаунта.

Меньшова написала о том, что недавно несколько подписчиц предъявили ей претензию.

«Вчера под моим постом развернулась неожиданная дискуссия: несколько подписчиц высказались в том смысле, что им очень обидно, что я не отвечаю именно на их комментарий и «игнорирую» сообщения в директе», — рассказала актриса.

Юлия намекнула поклонникам, что их слишком много. И она физически не успевает ответить всем. Также знаменитость поразмышляла о том, откуда берутся обиды. Меньшова поделилась личными переживаниями на этот счет:

«Мы обижаемся, когда обманываемся в своих собственных ожиданиях. И сразу предъявляем это горькое чувство человеку напротив или всей окружающей действительности… Чур, без обид!», -резюмировала Юлия.

Также Меньшова рассказала, где приобрела платье, которое так понравилось ее поклонникам: