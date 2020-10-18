На фоне башни: Галкин провел видеоэкскурсию по своему амфитеатру возле замка

Строение располагается в имении артиста в деревне Грязь.

Алла Пугачева и Максим Галкин живут в роскошном имении с замком, которое располагается в деревне Грязь.

Артист утверждает – говорящее название поселения с его настоящим видом не имеет ничего общего. Село чистое и расположено в красивом месте. Куда, к слову, частенько привозят любопытных туристов на экскурсии. Людям интересно посмотреть, как живут отечественные звезды первой величины.

Между тем, юморист сам частенько показывает в личном блоге, что расположено возле его огромного дома. Комик обожает свой сад, который осенью заиграл яркими красками листвы на деревьях.

«Класс погода! Немножко, конечно, прохладно, но солнце!» — восхитился он в stories Instagram, показывая виды вокруг.

Максим приблизился с камерой к амфитеатру, который уже видели его внимательные фолловеры на снимках возле башни замка. Наконец-то им представилась возможность рассмотреть его поближе.

Строение оказалось внушительным по размеру и архитектурной форме, имеющим на первом этаже комнаты с дверями.