«Глаз не оторвать»: 57-летняя Дапкунайте показала безупречную фигуру в черном купальнике

Актрисе Ингеборге Дапкунайте 57 лет, в это трудно поверить, глядя на ее очаровательную неунывающую улыбку и стройную фигуру. Звезда занята в многочисленных спектаклях, активно работает в кино и одна воспитывает трехлетнего сына. Ее энергии можно только позавидовать.

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Между тем в своем плотном рабочем графике артистка находит время и для отдыха. Недавно знаменитая блондинка приятно провела время в одном из подмосковных санаториев, где отрешилась от суетных будней в спа-зоне. Здесь на фоне голубого бассейна и панорамных окон Ингеборга запечатлелась в черном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру.

Обнародованный в ее личном блоге кадр произвел фурор среди ее поклонников.