«Глаз не оторвать»: 57-летняя Дапкунайте показала безупречную фигуру в черном купальнике

Актрисе Ингеборге Дапкунайте 57 лет, в это трудно поверить, глядя на ее очаровательную неунывающую улыбку и стройную фигуру. Звезда занята в многочисленных спектаклях, активно работает в кино и одна воспитывает трехлетнего сына. Ее энергии можно только позавидовать.
Между тем в своем плотном рабочем графике артистка находит время и для отдыха. Недавно знаменитая блондинка приятно провела время в одном из подмосковных санаториев, где отрешилась от суетных будней в спа-зоне. Здесь на фоне голубого бассейна и панорамных окон Ингеборга запечатлелась в черном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру.
Обнародованный в ее личном блоге кадр произвел фурор среди ее поклонников.
«Вот это фигура!!! Мечта», «Нет словвв», «Чудо как хороша! Талант, очарование, глаз не оторвать от такой красоты!», «Очаровательная нимфа», «Как же в Вас все прекрасно и гармонично», «Стройняшка», «Какая вы красивая! Я в восторге», «Почему нет целлюлита?! У всех есть, а у вас нет!!», «Круто, скажете, что генетика?! Это труд!», «Невероятная», «Огонь девушка», — написали почитатели актрисы в комментариях.