«Ждет, когда сядет за руль»: Киркоров купил своему сыну «Роллс-Ройс» за 30 миллионов рублей

Как отметил поп-король, он уже готов к женихам и невестам для своих детей.

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что у него в гараже стоит шикарный «Роллс-Ройс» за 30 миллионов рублей, который в будущем достанется его сыну Мартину.

«Я уже готов к женихам и к невестам для своих детей. У нас уже большой спрос на это. Особенно у Мартина. Сын с двух лет разбирался во всех марках. Он знает, что у него есть «Роллс-Ройс». Он ждет, когда ему можно будет сесть за руль. Хотя он не понимает пока, что на «Роллс-Ройсе» надо ехать сзади лучше. А вот Алла-Виктория у нас принцесса. Ей больше по душе кареты».

Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, у его дочери сейчас роман с сыном продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Сашей. «Наши дети переписываются в вотсапе. У Саши есть симпатия к Аллочке. Сейчас весь мир пишет Сашеньке. Но он выбирает Аллу-Викторию», — заявил поп-король.

Напомним, что сейчас Филипп Киркоров занят строительством и обустройством своего нового дома. Он заметил, что особняк очень дорого ему вышел, но он не привык себе в чем-то отказывать.