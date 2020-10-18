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Счастье в глазах: Захарова в полосатом пальто оверсайз обнародовала редкий светский кадр с папой

Марк Анатольевич ушел из жизни год назад в 85 лет.

Счастье в глазах: Захарова в полосатом пальто оверсайз обнародовала редкий светский кадр с папой
Александра Захарова в фильме "Формула любви". Стоп-кадр

В конце сентября прошлого года скончался любимец миллионов зрителей режиссер Марк Захаров, мэтру было 85 лет. Это печальное событие было настоящим ударом для его близких и поклонников. Долго не могла прийти в себя и его дочь актриса Александра Захарова.

В настоящий момент звезда «Криминального таланта» и «Формулы любви» пришла в себя и начала вести в Сети личный блог, публикуя в нем редкие фотографии со своим отцом. На одном из таких кадров артистка предстает рядом с Марком Анатольевичем в белом полосатом пальто оверсайз. Их глаза сияют от счастья, и повод для этого есть.

«На вручении премии за спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро», — прокомментировала она снимок.

«Великолепная фотография! мудрый Марк Анатольевич, трогательная искренняя Александра Марковна! Лучшие!», «Всегда восхищаюсь Вашим талантом! Фильмы Вашего отца лучшие во все времена! Спасибо Вам за Ваш талант и Вашему отцу за самые лучшие и прекрасные фильмы!», «Обожаю песню «Давайте негромко, давайте вполголоса…». И все-все работы Марка Анатольевича…. Благодарю Вас за Ваше творчество, за слезы, за смех, за радость и вдохновение!» — с воодушевлением отреагировали на пост Александры Марковны ее фолловеры.

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