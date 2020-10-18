Счастье в глазах: Захарова в полосатом пальто оверсайз обнародовала редкий светский кадр с папой

Марк Анатольевич ушел из жизни год назад в 85 лет.

В конце сентября прошлого года скончался любимец миллионов зрителей режиссер Марк Захаров, мэтру было 85 лет. Это печальное событие было настоящим ударом для его близких и поклонников. Долго не могла прийти в себя и его дочь актриса Александра Захарова.

В настоящий момент звезда «Криминального таланта» и «Формулы любви» пришла в себя и начала вести в Сети личный блог, публикуя в нем редкие фотографии со своим отцом. На одном из таких кадров артистка предстает рядом с Марком Анатольевичем в белом полосатом пальто оверсайз. Их глаза сияют от счастья, и повод для этого есть.

«На вручении премии за спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро», — прокомментировала она снимок.