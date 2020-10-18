«Она уже одной ногой в могиле»: Ангелина Вовк назвала Лидию Федосееву-Шукшину сумасшедшей

Как отметила телеведущая, она не верит в любовь актрисы с продюсером группы «На-на» Бари Алибасовым.

Телеведущая Ангелина Вовк в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ нелестно отозвалась об актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она не верит, что у нее настоящие чувства с продюсером группы «На-на» Бари Алибасовым.

«Да какая там любовь. Мне вот тоже приписывают романы. Я же не сумасшедшая, как эта Федосеева-Шукшина. Она уже одной ногой в могиле, но придумал какой-то секс себе».

Ангелина Вовк

Сама актриса сейчас очень довольна жизнью. Она вернула себе квартиру за 10 миллионов рублей, которая оказалась в собственности Алибасова. Он, как известно, позже переписал ее на своего помощника Сергея Моцаря.

«Я не знаю счастлива я или нет. Не понимаю, как это случилось. Зачем он сделал такой подарок себе и Моцарю? Слава богу все разрешилось», — заявила она.

Напомним, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина в браке почти два года. Многие не верят, что у них искренние чувства друг к другу.