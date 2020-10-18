«Я ношу фамилию отчима»: внебрачный сын Льва Прыгунова оказался священником

Внебрачный сын актера Льва Прыгунова 53-летний отец Филипп Парфенов, который служит в одном из московских храмов, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своем звездном отце.

«Я незаконнорожденный ребенок. Окончил МГУ в 24 года. Я ношу фамилию отчима. Со Львом моя мама не была расписана никогда. В детстве и юности мы встречались регулярно с ним. Сейчас, к сожалению, нет таких встреч, как раньше. Когда я заболел коронавирусом несколько месяцев назад, то он мне за много лет впервые позвонил. Мне было очень приятно. Мы созваниваемся, но когда надо встретиться, то у нас все не получается. То у меня богослужение, то у него встреча».

Филипп Парфенов

Ранее сам Прыгунов признавался, что у него есть внебрачный сын. Он говорил, что помогает наследнику, как может.

Отметим, что внебрачный сын у Льва Прыгунов родился после романа с учителем музыки. С женщиной он не поддерживает отношений.