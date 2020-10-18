Собчак в асимметричном платье с V-образным вырезом устроила танцы на вечеринке в стиле red party

Ксения Собчак обнародовала в личном блоге кадры с вечеринки в стиле red party, на которой гости мероприятия одеваются предпочтительно в красные наряды. Светская львица соблюла дресс-код и предстала на танцполе в алом силуэтном платье асимметричного кроя.
Вырез наряда имел V-образную форму, его на «Модном приговоре» Первого канала называли в числе тех стилевых секретов, которые позволяют визуально удлинить силуэт и сделать фигуру стройнее. Отдельного внимания заслуживает и цвет наряда. Эвелина Хромченко заявляла, что в красном женщина не сможет остаться незамеченной и предлагала дамам присмотреться к вариантам мини этого тона, которые могут составить серьезную конкуренцию знаменитым шанелевским маленьким черным платьям.
Внешний вид Ксении Анатольевны в женственном ярком облачении активно комментируется в ее блоге. Многим стиль ведущей пришелся по вкусу, однако не обошлось и без критики.
«Ксения, как же Вы изменились за год Вашего второго замужества! Так приятно смотреть на СЧАСТЛИВУЮ женщину!», «Красотка Ксюша и довольная, и счастливая», «Ксения, какая Вы красивая!», «Ну найми уже стилиста, что за платье», «Боже, какая Вы классная. Зажигалка», «Такая красивая! Живая!», «Танцы — просто класс, так идет и эта стрижка вам, стильная, модная как всегда», — можно увидеть в комментариях ее блога.