Любовь Успенская просилась замуж за композитора Гари Голда из-за ссор с Александром Плаксиным

Композитор Гари Голд в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что певица Любовь Успенская просилась за него замуж, но он ей в итоге отказал. Именно он написал многие хиты для «королевы русского шансона».

«Я, скажу вам по секрету, мог быть ее пятым мужем. Мне Люба говорит: «Ты знаешь, я часто ссорюсь со своим мужем Сашей, а ты так часто ссоришься со своей женой Мариной. Плюс наши дети, наши девочки, так дружат. Давай поженимся?» А я ей отвечаю: «Люба, мы же даже с тобой ни разу не целовались». Она отвечает: «Это неважно». Гари Голд

Как отметил Голд, он хорошо знает мужа Успенской Александра Плаксина. «Знаете, у каждого мужчины есть любовные фантазии. У него была мечта жениться на певице. Сначала у него была одна певица, он был в нее влюблен. Она уехала в Париж и там плохо закончила. Потом он нашел Любу. И он жил с этой фантазией, пока вот недавно они не развелись», — заметил Голд.

Напомним, что Любовь Успенская лишь раз познала радость материнства. Ее дочери Татьяне Плаксиной сейчас уже 30 лет. С мамой девушка не общается, а живет с отцом в США.