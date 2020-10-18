Синие пряди, прямые челки: какие прически носят этой осенью рассказали на «Модном приговоре»

В эфире «Модного приговора» на Первом канале представили несколько актуальных причесок и видов окрашивания для текущего осеннего сезона и предстоящего зимнего. Презентацию сделал стилист Дмитрий Винокуров в рубрике «Модные советы онлайн».

«Очень модная тенденция – стрижка в стиле Гаврош, когда очень много слоев. Разная текстурность дает возможность современно укладывать эту форму и дает немножко взбалмошный эффект», — прокомментировал одну из актуальных причесок эксперт программы.

Другой образ от Винокурова представил собой прямое каре с четкой челкой. На черных волосах модели стилист сделал синие пряди. По его словам, они станут особенно модными зимой.

И третий стиль включил в себя актуальную технику шатуш с переходом из одного цвета в другой с фиолетово-баклажанными оттенками. Стрижка оказалась знакомой – каре.