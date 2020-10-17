«Захотелось заплакать»: жена Эммануила Виторгана наладила отношения с его сыном Максимом

Эммануил Виторган несколько лет назад женился на Ирине Млодик. Она стала его третьей женой. Никто не ожидал, что артист снова захочет стать отцом. Избранница подарила ему дочку Этель, которой уже два года. А позже суррогатная мать выносила для них еще одного ребенка — девочку Клару. Малышке недавно исполнился годик. Пара все свободное время посвящает малышам. Часто бывает в гостях у Виторгана его старший сын Максим от прошлых отношений.

Со стороны семья артиста казалась очень дружной. Эммануил Гедеонович даже тепло отзывается о Ксении Собчак, которая была его невесткой, но ушла от Максима. Однако выяснилось, что у Ирины никак не налаживалось общение с пасынком. Но она надеялась, что сов временем он изменит к ней отношение. Накануне настал этот момент. Максим позвонил мачехе, после чего она расплакалась от счастья.

«Максим, обращаюсь к тебе, но в надежде, что прочтут многие… Наши отношения с тобой складывались не сразу, пишу об этом открыто, так как об этом постоянно писалось в СМИ… Такова жизнь и никто в этом не виноват… Я очень старалась это твое отношение к себе понять, оправдать, надеясь, что пройдут годы, все станет на свои места и мы поймем друг друга… Мне кажется, так и случилось!!! Но я опять не об этом… Сегодня я впервые испытала, неожиданное для себя, чувство по отношению к тебе, увидя твой звонок и, услышав твой спокойный уверенный голос, тут же почувствовала себя маленькой девочкой, которую сейчас защитит взрослый, достойный, настоящий мужчина! И мне захотелось заплакать, прижаться к тебе, веря, что сейчас ты все сделаешь, решишь и все будет хорошо!!! Я положила трубку и заплакала впервые за много лет!» — написала жена Виторгана-старшего.

Поклонники восхитились мудростью Млодик. Многие назвали ее мудрой женщиной. «Ирина, женщина с большой буквы!», «Вы мудрая и умная», «Все правильно, иначе быть не могло», «Какая приятная драма», «Максим всегда был темпераментным, но мудрым», «У вас прекрасная семья», — стали комментировать пост подписчики.