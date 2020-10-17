«Просто чуть не взлетел»: Чепурченко с новой партнершей «сразил» судей на «Ледниковом периоде»

Актеру пришлось тренироваться с другой фигуристкой, так как жена Алексея Ягудина по состоянию здоровья не смогла выйти на лед снова. Ее заменила Яна Хохлова.

Вячеслав Чепурченко — молодой и талантливый актер. В этом году он стал участником шоу «Ледниковый период». Напарницей молодого человека была Татьяна Тотьмянина. Двухкратная чемпионка мира каталась в паре с ним на глазах своего мужа Алексея Ягудина, который является ведущим проекта. Он всегда переживал за жену и шутил, когда номера были на любовную тему. Однако в третий раз Чепурченко пришлось выйти на лед с другой партнершей.

Ягудин объявил в эфире передачи, что Тотьмянина по состоянию здоровья не смогла тренироваться. Что именно произошло со спортсменкой, не уточнялось. Позже появилась информация, что девушка получила травму во время репетиции. Теперь ей нужно время на восстановление. Как известно, у Татьяны уже были проблемы с ногой. Она перенесла несколько операций.

Вячеславу пришлось налаживать контакт с Яной Хохловой. Она была чемпионкой Европы. На удивление, они быстро скатались и показались чувственный номер на тему фильма «7 жизней». Им удалось безупречно откатать программу, впечатлив судей. Впервые актер получил все высшие оценки.

«Хочется поставить 6 баллов, потому что, когда он разбежался, подпрыгнул два раза, а третий раз просто чуть не взлетел, козлитоном таким, я тут просто чуть с кресла не сорвалась. Так было здорово! Эффектно! Ну и она конечно прелесть. Сколько лет ты должна была еще кататься в этом спорте. Недооцененная, непонятая, такая способная. такие интересные поддержки, подпрыжки. Ничего не боится. А он! Ты посмотри! Считается 4 уровнем сложности, когда партнер стоит в положении. Он стоял в кораблике, Я прям изумилась, а она стояла в поддержке. Товарищи, мы имеем дело с супер профессионалами», — высказалась Татьяна Тарасова.

К слову, также все высшие баллы получила Регина Тодоренко. Однако лидером по итогам трех выступлений продолжает оставаться Ольга Кузьмина, которая знаменита ролями в сериалах.