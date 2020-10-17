«Мы тебя любим»: Навка с дочкой поздравили Пескова с днем рождения

Муж олимпийской чемпионки Татьяны Навки Дмитрий Песков 17 октября отмечает день рождения. Ему исполняется 53 года. Первыми именинника поспешили поздравить жена и дочка, шестилетняя Надя. Они приготовили ему сюрприз в виде надувных шариков, и Навка поделилась снимком именинника:

«С днем рождения, папа!!!», — подписала фото звезда.

На шарике, который держит в руках Песков, написано: «Папочка, мы тебя любим!». А все помещение, в котором находится именинник, заполнено надувными презентами.

Татьяна Навка в браке с Дмитрием Песковым с 2015 года, но познакомилась пара значительно раньше, в 2010 году. Их общая дочка Надя родилась в 2014-м.