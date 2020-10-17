«У Ольги свои отношения, у меня – свои»: Соловьев опроверг слухи о романе с Бузовой

Как отметил олимпийский чемпион по фигурному катанию, они с певицей находятся на одной волне.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, который на шоу «Ледниковый период» выступает в паре с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, заявил, что у них нет никакого романа. Об этом часто твердят в последнее время поклонники звезд.

«У Ольги свои отношения, у меня свои. У нас обоих совершенно другая жизнь за пределами льда. На льду же мы – единое целое». Дмитрий Соловьев

Как отметил Соловьев, они с Бузовой на проекте словно актеры. Их задача показать свои чувства перед зрителями. По его словам, они находятся на одной волне, поэтому некоторым и кажется, что их связывает нечто большее, чем просто фигурное катание и участие в проекте, сообщает «Собеседник».

Напомним, что дуэт Соловьев-Бузова стал аутсайдером второго выпуска шоу «Ледниковый период». Звезды получили самые низкие оценки от взыскательного жюри. В то же время ряд экспертов считают, что Бузова и Соловьев задержатся на шоу. Организаторам просто не выгодно, чтобы они вылетели. Многие фанаты певицы смотрят программу только ради нее, что обеспечивает проекту хорошие рейтинги.