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«Всегда актуальны»: Валерия показала трендовые многослойные украшения сезона

Певица следует модным тенденциям и выбирает стильные аутфиты и аксессуары.

«Всегда актуальны»: Валерия показала трендовые многослойные украшения сезона
Валерия. Фото: Global Look Press

Певица Валерия в свои 52 года часто предпочитает молодежный стиль в одежде. Звезда смело выгуливает джинсы и футболки, кеды и слипоны, а также косухи и бомберы. И все это ей невероятно идет, утверждают стилисты. Более того, Валерия активно внедряет тренды в свой гардероб. Как было с футболками с подплечниками.

Валерия
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

На сей раз звезда предстала в трендовом украшении сезона. Многослойные подвески с цепями есть у многих селебрити-модниц, и Валерия не отстает от тенденций. По замечанию стилиста Анастасии Пахолковой, такие аксессуары универсальны и подойдут подо все.

«Массивные и не очень цепи всегда были и будут актуальны. Все потому, что они достаточно нейтральны и их можно комбинировать с жемчужными колье, цепями меньшего размера с подвесками и без», — объясняет имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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