«Всегда актуальны»: Валерия показала трендовые многослойные украшения сезона

Певица Валерия в свои 52 года часто предпочитает молодежный стиль в одежде. Звезда смело выгуливает джинсы и футболки, кеды и слипоны, а также косухи и бомберы. И все это ей невероятно идет, утверждают стилисты. Более того, Валерия активно внедряет тренды в свой гардероб. Как было с футболками с подплечниками.
На сей раз звезда предстала в трендовом украшении сезона. Многослойные подвески с цепями есть у многих селебрити-модниц, и Валерия не отстает от тенденций. По замечанию стилиста Анастасии Пахолковой, такие аксессуары универсальны и подойдут подо все.
«Массивные и не очень цепи всегда были и будут актуальны. Все потому, что они достаточно нейтральны и их можно комбинировать с жемчужными колье, цепями меньшего размера с подвесками и без», — объясняет имиджмейкер.
Справка Teleprogramma.pro
Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.