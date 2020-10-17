«Они всегда очень внимательны»: младший сын Рудковской получил неожиданный подарок от японцев

Продюсер Яна Рудковская в Instagram показала, какой подарок прислали японские поклонники ее семьи. Как известно, в стране восходящего солнца обожают фигурное катание. Муж Рудковской фигурист Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. В Японии у него большая армия фанатов.

«Доброе утро. Завтрак с цветами от японских поклонников, которые уже более двадцати лет поддерживают моего мужа. Они всегда очень внимательные и мы получаем от них всегда внимание не только в Японии, но и в России. Этот сказочный букет они заказали для Арсения». Яна Рудковская

«Очень красивые цветы. Видно, что Женю в Японии обожают», «Японцы – молодцы. Не забывают вашу семью», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко случилось пополнение. На свет появился их второй сын Арсений. Ребенка звездам выносила суррогатная мать.