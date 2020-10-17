«Как самая влиятельная девушка»: Бузова установила два рекорда России

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила подписчикам в микроблоге в Instagram, что установила два рекорда России. Доказательство тому – награды, которые были вручены девушке накануне, и два соответствующих сертификата.

«Первый за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Инстаграм», — похвасталась девушка.

У поющей телеведущей количество фолловеров в Instagram уже давно перевалило за 22 миллиона подписчиков. И аудитория звезды продолжает прирастать. Еще бы! Девушка обладает завидной трудоспособностью и удивляет поклонников новыми песнями, которые одна за другой становятся хитами.

А в настоящее время Бузова еще и является участницей нового сезона шоу «Ледниковый период». Для теледивы это настоящее испытание, и каждый выход на арену для нее – это подвиг, признавалась девушка.