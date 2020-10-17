«Всем нужна похвала»: Регина Тодоренко поделилась секретами воспитания годовалого сына

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram раскрыла некоторые секреты в воспитании своего годовалого сына Майкла. Надо сказать, что ребенок растет очень разносторонним. Он, к примеру, уже пробует читать стихи.

«Сопротивляется, но делает! А потом ему очень нравится результат, и он продолжает занятие! Теперь я понимаю, как важно в таком возрасте поощрение за каждое усилие. Всем нужна похвала, даже слова «молодец» нашему маленькому человеку уже достаточно, чтобы появился стимул и самомотивация — именно этому я хочу научить нашего сына!» Регина Тодоренко

Тодоренко, кроме того, разместила кадры видеозаписи. На них Миша кувыркается на специальном матрасе под присмотром тренера. Мальчик излучает позитив и светится от счастья рядом с мамой.

«Какой он у вас молодец. С удовольствием смотрим ролики», «Похвала действительно очень важна в юном возрасте. Меня вот папа всегда хвалил», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Майклу в декабре этого года исполнится два годика. Отцом ребенка является музыкант Влад Топалов.